De Laurentiis su Zhang: “Ha la faccia da cane bastonato, quando va allo stadio l’Inter perde” (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel corso della cerimonia di oggi del premio Stampa Estera andato a Victor Osimhen, lungo intervento del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha parlato anche dell’omologo dell’Inter, Steven Zhang. Queste le sue parole: “Ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando poi lui si presenta allo stadio di solito loro perdono. E quando lo inquadrano ha quella faccia da cane bastonato…”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel corso della cerimonia di oggi del premio Stampa Estera andato a Victor Osimhen, lungo intervento del presidente del Napoli, Aurelio De, che ha parlato anche dell’omologo del, Steven. Queste le sue parole: “Ogni tanto lo vedo interessarsi, anche sepoi lui si presentadi solito loro perdono. Elo inquadrano ha quellada…”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Aurelio #DeLaurentiis su Steven #Zhang: 'Ha la faccia da cane bastonato, poi quando va allo stadio l'#Inter perde..' - Alcontrario77 : RT @TuttoMercatoWeb: De Laurentiis su Zhang: 'Quando va allo stadio di solito perdono, ha la faccia da cane bastonato' - MOrru84 : RT @CalcioFinanza: La battuta di De Laurentiis: «Proprietà straniere in Italia? Zhang ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando si p… - Godsent072011 : RT @Zanna731: Preso a Sberle dai propri tifosi per anni, fino ad Agosto 2022, ora pontifica come se avesse vinto tutto per 5 anni… #Delaure… - Albarien : @CalcioFinanza Zhang, che spero se ne vada presto, a differenza di De Laurentiis non si paga 2 mln di stipendio coi soldi del club -