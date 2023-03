De Laurentiis: “Sono tifoso del Napoli e della città! Cederemo il Bari in caso di promozione in Serie A” (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parte all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“, voluta dal giurista Guido Clemente di San Luca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. All’evento hanno preso parte anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha introdotto l’argomento e l’importanza di trovare nuove risorse per il calcio italiano, e dopodiché anche il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini. Prende la parola Aurelio De Laurentiis: Professore (rivolgendosi al prof. Guida Clemente di San Luca, ndr), io le vorrei togliere ogni dubbio sul mio essere tifoso ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha preso parte all’inaugurazioneprima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“, voluta dal giurista Guido Clemente di San Luca, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli StudiCampania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. All’evento hanno preso parte anche il presidenteFIGC, Gabriele Gravina, che ha introdotto l’argomento e l’importanza di trovare nuove risorse per il calcio italiano, e dopodiché anche il presidenteLega Calcio, Lorenzo Casini. Prende la parola Aurelio De: Professore (rivolgendosi al prof. Guida Clemente di San Luca, ndr), io le vorrei togliere ogni dubbio sul mio essere...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : De Laurentiis: “Sono tifoso del Napoli e della città! Cederemo il Bari in caso di promozione in Serie A”… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: Di Fusco: 'Quando De Laurentiis dice che Kvaratskhelia e Osimhen sono incedibili è lì che in realtà si apre l'asta' - h… - ilnapolionline : Di Fusco: 'Quando De Laurentiis dice che Kvaratskhelia e Osimhen sono incedibili è lì che in realtà si apre l'asta'… - METRO_POLITANS : @Favoletta1982 @stcompar @Interistadoc10 @capuanogio guarda che i Friedkin sono gli amici americani più stretti di De Laurentiis. - renzo1527 : @manuela_orazi De Laurentiis e Lotito sono l'80% della mafia calcistica italiana. Spalletti rancoroso e vendicativo… -