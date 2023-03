De Laurentiis: «Serie A? Se ci sono club che nessuno vuole vedere è un disagio» (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole di Aurelio De Laurentiis sul campionato: «A tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare in Serie A però servono limiti» Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato durante l’incontro “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni. Serie A – «Se ad un certo punto uno è convinto che ci siano due realtà calcistiche che per merito salgono in Serie A ma che nessuno vuole vedere perché magari fanno duemila presenza in televisione, è chiaro che quello mi crea un disagio. È difficile, a tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare però servono limiti. Il calciatore che viene dal basso con l’esperienza può affermarsi in Serie A, ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Le parole di Aurelio Desul campionato: «A tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare inA però servono limiti» Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato durante l’incontro “Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi”. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni.A – «Se ad un certo punto uno è convinto che ci siano due realtà calcistiche che per merito salgono inA ma cheperché magari fanno duemila presenza in televisione, è chiaro che quello mi crea un. È difficile, a tutti democraticamente va dato il diritto di arrivare però servono limiti. Il calciatore che viene dal basso con l’esperienza può affermarsi inA, ...

