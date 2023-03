De Laurentiis: «Quei cori degli ultras sottintendono: ‘il Napoli siamo noi’» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni da Santa Maria Capuavetere, dove ha partecipato all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alle regole del calcio presso l’Università degli Studi della Campania. De Laurentiis ha toccato la questione tifo e stadio, parlando anche degli ultras. Ha toccato il tema dei motivi dello sciopero del tifo al Maradona. De Laurentiis ha posto l’accento sulla sua rigidità, che da molti viene contestata, ma che non è altro che richiesta di legalità. Ha detto: «Io che sono molto rigido vengo contestato, io che sono per la legalità totale mi si dice che non sono tifoso. Io sono per l’organizzazione che funzioni, se vi faccio vedere quanti sono stati arrestati nell’ultima ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni da Santa Maria Capuavetere, dove ha partecipato all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alle regole del calcio presso l’UniversitàStudi della Campania. Deha toccato la questione tifo e stadio, parlando anche. Ha toccato il tema dei motivi dello sciopero del tifo al Maradona. Deha posto l’accento sulla sua rigidità, che da molti viene contestata, ma che non è altro che richiesta di legalità. Ha detto: «Io che sono molto rigido vengo contestato, io che sono per la legalità totale mi si dice che non sono tifoso. Io sono per l’organizzazione che funzioni, se vi faccio vedere quanti sono stati arrestati nell’ultima ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #DeLaurentiis: «Quei cori degli #ultras sottintendono: ‘il #Napoli siamo noi’» «Sono diseducativi per i giovani ch… - fettonejr : @Clauzinho3 Dato per scontato che De Laurentiis quei soldi poi li re-investe tutti. Cosa di cui non sono sicuro affatto - tifososport : @bergomifabio Questo scudetto se lo meritano solo De laurentiis, Giuntoli, Spalletti e quei 2-3 tifosi che non hann… -