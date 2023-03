De Laurentiis non ha dubbi: “Col Bari in Serie A lo vendo” (Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis ha parlato anche delle multiproprietà e lo ha fatto durante un incontro all’Università Vanvitelli di Caserta. Dal nostro inviato Domenico Vastante – Sono tanti i temi trattati da Aurelio De Laurentiis durante l’incontro a Caserta all’Università Vanvitelli. Il presidente del Napoli si è detto assolutamente tifoso della squadra e soprattutto della città partenopea, ma ha affrontato anche il discorso Napoli-Lazio. Ma il presidente della SSCN si è soffermato anche sul tema della multiproprietà. Il Bari attualmente è secondo in classifica e può essere promosso in Serie A, in quel caso la famiglia De Laurentiis sarebbe costretta a vendere una delle due società. A quel punto la scelta è già fatta, ecco quanto ha detto De Laurentiis: “Lotto per equiparare il Sud al Nord e ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio Deha parlato anche delle multiproprietà e lo ha fatto durante un incontro all’Università Vanvitelli di Caserta. Dal nostro inviato Domenico Vastante – Sono tanti i temi trattati da Aurelio Dedurante l’incontro a Caserta all’Università Vanvitelli. Il presidente del Napoli si è detto assolutamente tifoso della squadra e soprattutto della città partenopea, ma ha affrontato anche il discorso Napoli-Lazio. Ma il presidente della SSCN si è soffermato anche sul tema della multiproprietà. Ilattualmente è secondo in classifica e può essere promosso inA, in quel caso la famiglia Desarebbe costretta a vendere una delle due società. A quel punto la scelta è già fatta, ecco quanto ha detto De: “Lotto per equiparare il Sud al Nord e ...

