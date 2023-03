De Laurentiis: «Nel mondo del calcio non mi capivano perché i miei colleghi erano vecchi» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. «Mio padre Luigi mi portava alle partite del Napoli, la mia famiglia produsse “L’oro di Napoli”. Il nostro legame con Partenope viene da lontano. Mio nonno si trasferì a Torre Annunziata per amore di mia nonna e fondò un pastificio nel 1929. Credete che se non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto qui per 19 anni? Sono tifoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. «Mio padre Luigi mi portava alle partite del Napoli, la mia famiglia produsse “L’oro di Napoli”. Il nostro legame con Partenope viene da lontano. Mio nonno si trasferì a Torre Annunziata per amore di mia nonna e fondò un pastificio nel 1929. Credete che se non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto qui per 19 anni? Sono tifoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bjt2marco : RT @MarcoGiordano6: +++@ADeLaurentiis alla Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Vanvitelli)+++ 'Se il Bari sale in A? Lo cederemo, ma solo a ch… - ka_dge : RT @MarcoGiordano6: +++@ADeLaurentiis alla Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Vanvitelli)+++ 'Se il Bari sale in A? Lo cederemo, ma solo a ch… - AchillePannell2 : RT @MarcoGiordano6: +++@ADeLaurentiis alla Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Vanvitelli)+++ 'Se il Bari sale in A? Lo cederemo, ma solo a ch… - MarcoGiordano6 : +++@ADeLaurentiis alla Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Vanvitelli)+++ 'Se il Bari sale in A? Lo cederemo, ma solo… - napolista : Per il rinnovo di #Spalletti basta un clic, ma ci sta che se ne parli a fine stagione (CorSport) De Laurentiis può… -