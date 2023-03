De Laurentiis | Mi auguro di vincere Scudetto e Champions | in caso di Serie A cedo il Bari

(Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato durante l'incontro al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere per l'incontro "Il Regolamento del giuoco del calcio tra teoria e prassi", di seguito le sue dichiarazioni: "Ringrazio il professor Clemente di San Luca per questo evento organizzato, ma vorrei levare ogni dubbio sul mio essere tifoso o meno del Napoli, visto che lei vive in questo dubbio amletico: vede professore, da bambino mio padre Luigi mi portava alle partite dove veniva portato in processione il ciuccio. La mia famiglia ha un legame con Partenope che viene da lontano. Mio nonno di Torella dei Lombardi si trasferì a Torre Annunziata e fondò un pastificio. Lei crede che se io non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto per 19 anni? Io sono tifoso di Napoli città, una ...

...leggi anche Osimhen e il patto scudetto con Anguissa ' Midi vincerli entrambi, ma diciamolo in silenzi o, perché a furia di dircelo ci portiamo iella da soli' ha scherzato Deche ......la grande star è Aurelio De, l'aula magna è strapiena di studenti, che sono anche tifosi. E quando il presidente del Napoli, a precisa domanda risponde: 'Champions o scudetto Io mi...Sugli obiettivi stagionali Depunta in alto con la solita cautela e scaramanzia: " Scudetto o Champions League Mientrambi, ma diciamolo in silenzio, perché a furia di dircelo ci ...

