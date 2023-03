De Laurentiis: «Io non faccio entrare fumogeni e botti? C’è modo e modo di fare il tifo» (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. «Mio padre Luigi mi portava alle partite del Napoli, la mia famiglia produsse “L’oro di Napoli”. Il nostro legame con Partenope viene da lontano. Mio nonno si trasferì a Torre Annunziata per amore di mia nonna e fondò un pastificio nel 1929. Credete che se non fossi tifoso del Napoli sarei rimasto qui per 19 anni? Sono tifoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De, è intervenuto all’inaugurazione della prima cattedra universitaria italiana dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. «Mio padre Luigi mi portava alle partite del Napoli, la mia famiglia produsse “L’oro di Napoli”. Il nostro legame con Partenope viene da lontano. Mio nonno si trasferì a Torre Annunziata per amore di mia nonna e fondò un pastificio nel 1929. Credete che se non fossiso del Napoli sarei rimasto qui per 19 anni? Sonoso di Napoli città, non solo del Napoli. Di Napoli rivendico centralità territoriale a livello europeo. Per molti aspetti combatto ancora per privilegiare l’immagine di Napoli in tutto il mondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : #Gravina non riesce a parlare, guardate la reazione di De Laurentiis!?? - 0Nadde : @softJumped In estate volevano disertare lo stadio anche se il Napoli fosse stato primo in classifica, perché non v… - NCN_it : Stadio in silenzio, gli #ultras chiedono un incontro con #DeLaurentiis: ''Perché il #Napoli non ci consente di tifa… - softJumped : @ka_dge De Laurentiis sarebbe costretto a vendere uno dei 2 club in possesso, Bari e Napoli non potrebbero stare ne… - motamanet : @baldanza_sergio ti sbagli. Noi juventini è da novembre che diciamo che siete i più forti. Forse anche in champions… -