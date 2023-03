De Laurentiis: “In caso di promozione in Serie A cederemo il Bari” (Di lunedì 6 marzo 2023) L’annuncio di De Laurentiis sul Bari Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha presenziato insieme a Gabriele Gravina all’inaugurazione di un nuovo corso di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 6 marzo 2023) L’annuncio di DesulIl presidente del Napoli Aurelio De, ha presenziato insieme a Gabriele Gravina all’inaugurazione di un nuovo corso di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... psb_original : Aurelio De Laurentiis: 'Lotto per equiparare il Sud al Nord. Bari? In caso di promozione lo venderemo' #SerieB - Lucavad72 : RT @NapoliToday: #NotizieSSCNapoli #Calcio De Laurentiis: 'I napoletani hanno una marcia in più, per questo sono temuti. In caso di promozi… - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli #Calcio De Laurentiis: 'I napoletani hanno una marcia in più, per questo sono temuti. In caso di… - azzurra414 : Se davvero vi aspettavate che dopo una stagione simile De Laurentiis vendesse il Napoli vuol dire che dal 2004 ad o… - LeBombeDiVlad : ???#Napoli, #DeLaurentiis: 'Venderemo il #Bari in caso di promozione in #SerieA' ?'Ko #Lazio? #Sarri è stato un par… -