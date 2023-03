De Laurentiis: «I fondi stranieri sono la morte del calcio» (Di lunedì 6 marzo 2023) “Quando ci sono dei fondi sono perplesso perché il fondo è la morte del calcio, perché è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dei propri investitori nei successivi 5 anni. Il calcio invece è programmazione. Come il cinema”. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis parlando delle proprietà straniere in italia durante la conferenza stampa L'articolo proviene da calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 6 marzo 2023) “Quando cideiperplesso perché il fondo è ladel, perché è interessato a massimizzare il ritorno di investimento dei propri investitori nei successivi 5 anni. Ilinvece è programmazione. Come il cinema”. Lo ha detto Aurelio Deparlando delle proprietà straniere in italia durante la conferenza stampa L'articolo proviene dae Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnadNanda : RT @CalcioFinanza: De Laurentiis: «I fondi stranieri sono la morte del calcio» - SBuffalov : RT @CalcioFinanza: La battuta di De Laurentiis: «Proprietà straniere in Italia? Zhang ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando si p… - Moussolinho : RT @CalcioFinanza: La battuta di De Laurentiis: «Proprietà straniere in Italia? Zhang ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando si p… - enricoI00 : RT @CalcioFinanza: La battuta di De Laurentiis: «Proprietà straniere in Italia? Zhang ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando si p… - H6CE_ : RT @CalcioFinanza: La battuta di De Laurentiis: «Proprietà straniere in Italia? Zhang ogni tanto lo vedo interessarsi, anche se quando si p… -