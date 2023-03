De Laurentiis fa chiarezza e annuncia | “Cedo il Bari se va in Serie A”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAurelio Deha partecipato alla giornata dedicata alla “Giuridicità delle regole del gioco del calcio” presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere. Il patron ha toccato diversi argomenti, insieme al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, e sulla multiproprietà hato: “Lotto per equiparare il calcio del sud a quello del nord. Ho il Napoli ed ile tutti mi chiedono cosa farei se i pugliesi fossero promossi in A: cederemo ila chi ci darà la garanzia di saper gestire una squadra di calcio come un’opera d’arte. Abbiamo investito oltre 100 milioni in quattro anni e quindi vogliamo che vada in mani sicure”. Sollecitato, inoltre, dalla curiosità degli studenti, alla domanda ...

