De Laurentiis che bordata a Zhang dell’Inter (Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio De Laurentiis ha parlato alla stampa estera, ha parlato anche dei fondi nel mondo del calcio, con riferimento a Zhang dell’Inter. La stampa estera ha deciso di premiare Victor Osimhen. Al ritiro del premio c’era anche Aurelio De Laurentiis, che questa mattina è stato protagonista assoluto anche all’Università Vanvitelli di Caserta. Il presidente del Napoli durante il suo intervento alla sede della stampa estera ha parlato di festa scudetto a Napoli, un tripudio che coinvolgerebbe almeno tre milioni di persone. “Vincere a Napoli sarebbe il coronamento di un sogno e senza dubbio un premio. Un lavoro grande lungo 18 anni di sacrifici” ha detto il numero uno della SSCN. Ma non è mancato anche un riferimento all’ingresso di fondi di investimento nel mondo del calcio: “In passato ho creduto molto nell’ECA, mi hanno ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 6 marzo 2023) Aurelio Deha parlato alla stampa estera, ha parlato anche dei fondi nel mondo del calcio, con riferimento a. La stampa estera ha deciso di premiare Victor Osimhen. Al ritiro del premio c’era anche Aurelio De, che questa mattina è stato protagonista assoluto anche all’Università Vanvitelli di Caserta. Il presidente del Napoli durante il suo intervento alla sede della stampa estera ha parlato di festa scudetto a Napoli, un tripudio che coinvolgerebbe almeno tre milioni di persone. “Vincere a Napoli sarebbe il coronamento di un sogno e senza dubbio un premio. Un lavoro grande lungo 18 anni di sacrifici” ha detto il numero uno della SSCN. Ma non è mancato anche un riferimento all’ingresso di fondi di investimento nel mondo del calcio: “In passato ho creduto molto nell’ECA, mi hanno ...

