De Laurentiis: 'Bari in Serie A? Lo vendo. Sarri paraculo, procuratori sono un problema. E sui tifosi della Lazio…' | Primapagina (Di lunedì 6 marzo 2023) 2023-03-06 15:05:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Presente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Santa Maria Capua Vetere, nel corso dell'incontro su "Il Regolamento del giuoco del calcio fra teoria e prassi", il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato di tanti argomenti, partendo dal suo Napoli, passando per la cessione del Bari, fino ad arrivare all'ultimo match, quello contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni: IL NAPOLI – "La mia famiglia ha un legame importante con Partenope, viene da lontano. Se non fossi stato tifoso del Napoli sarei rimasto 19 anni? Io sono tifoso di Napoli città, una territorialità centrale a livello europeo come nei secoli passati. Combatto ancora per privilegiare l'immagine di Napoli in tutto il mondo. Lotto per equiparare ...

