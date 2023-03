De Laurentiis: “Alla festa scudetto 3 milioni di napoletani, la città sta già impazzendo” (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono passati 33 anni dall’ultimo scudetto. Pensate a quanti napoletani sono nati e non hanno vissuti i primi due titoli, tantissimi. Dopo esser sprofondati nel fallimento il coronamento di uno scudetto potrebbe far impazzire la città che sta già impazzendo e si sta già organizzando per la festa. Si stima che siano tra i 2 e i 3 milioni di partecipanti Alla festa dello scudetto “. Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, durante la conferenza stampa del premio sportivo della Stampa Estera in Italia andato a Vittoria Osimhen. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sono passati 33 anni dall’ultimo. Pensate a quantisono nati e non hanno vissuti i primi due titoli, tantissimi. Dopo esser sprofondati nel fallimento il coronamento di unopotrebbe far impazzire lache sta giàe si sta già organizzando per la. Si stima che siano tra i 2 e i 3di partecipantidello“. Lo ha detto Aurelio De, presidente del Napoli, durante la conferenza stampa del premio sportivo della Stampa Estera in Italia andato a Vittoria Osimhen. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoGiordano6 : +++@ADeLaurentiis alla Facoltà di Giurisprudenza (Univ. Vanvitelli)+++ 'Se il Bari sale in A? Lo cederemo, ma solo… - Spazio_Napoli : De Laurentiis fa impazzire i tifosi: “Vi dico io cosa succederà alla festa Scudetto” - infoitsport : De Laurentiis fa impazzire i tifosi: “Vi dico io cosa succederà alla festa Scudetto” - infoitsport : De Laurentiis: “Vincere a Napoli per coronare un sogno. Tre milioni alla festa scudetto. I fondi la morte del calci… - infoitsport : De Laurentiis: 'Ho chiesto alla FIGC di poter far firmare ai calciatori 8 anni di contratto' -