De Laurentiis a luci rosse | Il Napoli? Come fare l' amore 50 volte con…

Non è ancora fatta, lo ha ribadito proprio lui intervenuto ad un convegno , ma Aurelio Desa bene che il suo Napoli è ad un passo dallo scudetto . E la festa sarà infinita e coinvolgerà tantissime persone. Le quantifica proprio il presidente azzurro: "Potrebbero essere 2 - 3 ...Il Maradona ha un ottimo impianto audio e lenon mancano. Deè uomo di cinema e sa quanto sia importante la colonna sonora per un buon film e per un grande evento: ci pensi lui a ...... torna l'appuntamento con Il Concerto al buio: una morbida luce accoglie il pubblico, lepian ... Il noto imitatore di personaggi come Bassolino, Dee tanti altri si cimenterà per la ...

De Laurentiis organizzi anche il tifo a Napoli: playlist giusta a tutto ... IlNapolista

Il presidente azzurro fa anche una previsione per i prossimi mesi: "Potrebbero essere 2-3 milioni i partecipanti per la festa scudetto".De Laurentiis importi il modello di tifo americano, tifo partecipato con canzoni allegre da cantare, piacerebbe molto ai bambini ...