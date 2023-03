Davide Donadei al GF VIP: chi è, età, lavoro, Uomini e Donne, oggi, l’ex Chiara Rabbi, fidanzata, foto e Instagram (Di lunedì 6 marzo 2023) Per un concorrente che esce ce n’è sempre uno che entra. È questa la regola del GF VIP, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo la squalifica di Riccardo Fogli, che ha vissuto nella casa meno di 24 ore, il Grande Fratello Vip ha accolto nuovi concorrenti. Tra grandi emozioni, colpi di scena ed equilibri sempre più precari. A varcare la soglia della porta rossa anche Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne: farà innamorare qualche donna della casa? Chissà…Mai dire mai! Cosa sappiamo su Davide Donadei Davide Donadei ha 25 anni è di Gallipoli, è pugliese (è nato a Parabita, un piccolo paesino in provincia di Lecce) e nella vita è un ristoratore. ‘Mio padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine ed è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Per un concorrente che esce ce n’è sempre uno che entra. È questa la regola del GF VIP, il reality che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo la squalifica di Riccardo Fogli, che ha vissuto nella casa meno di 24 ore, il Grande Fratello Vip ha accolto nuovi concorrenti. Tra grandi emozioni, colpi di scena ed equilibri sempre più precari. A varcare la soglia della porta rossa anche, ex tronista di: farà innamorare qualche donna della casa? Chissà…Mai dire mai! Cosa sappiamo suha 25 anni è di Gallipoli, è pugliese (è nato a Parabita, un piccolo paesino in provincia di Lecce) e nella vita è un ristoratore. ‘Mio padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine ed è ...

