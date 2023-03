David Gilmour, la carriera della storica chitarra dei Pink Floyd (Di lunedì 6 marzo 2023) Compie oggi gli anni David Gilmour, nato a Cambridge nel 1946. Lo storico chitarrista e poi leader dei Pink Floyd dopo l’uscita di Waters, è tra i migliori chitarristi in circolazione. I suoi assoli con la band inglese hanno segnato la storia del rock. Ma il chitarrista, e voce dei Pink Floyd, ha anche un’interessante carriera solista. La carriera solista di David Gilmour Copyright Radio BirikinaSpesso fare parte di una band significa mettere da parte la propria creatività e rivedere le proprie idee in funzione degli altri compagni. Quindi la creatività sfocia in lavori solisti. Molti musicisti come Freddie Mercury, Phil Collins, Peter Gabriel, giusto per citare tre grandi, hanno trovato nella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Compie oggi gli anni, nato a Cambridge nel 1946. Lo storico chitarrista e poi leader deidopo l’uscita di Waters, è tra i migliori chitarristi in circolazione. I suoi assoli con la band inglese hanno segnato la storia del rock. Ma il chitarrista, e voce dei, ha anche un’interessantesolista. Lasolista diCopyright Radio BirikinaSpesso fare parte di una band significa mettere da parte la propria creatività e rivedere le proprie idee in funzione degli altri compagni. Quindi la creatività sfocia in lavori solisti. Molti musicisti come Freddie Mercury, Phil Collins, Peter Gabriel, giusto per citare tre grandi, hanno trovato nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : 50 anni fa i Pink Floyd pubblicavano 'The Dark Side of the Moon', uno dei dischi di maggior successo della storia d… - RadioFrecciaOf : David Gilmour, geniale chitarrista dei Pink Floyd, compie oggi 77 anni Qual è il suo assolo più emozionante ? ?? ??… - Akira6982458357 : RT @pilloledirock: il 6 marzo 1946 nasce David Jon Gilmour, cantautore e chitarrista inglese e uno dei più influenti e celebri artisti nel… - parlo_da_solo : RT @pilloledirock: il 6 marzo 1946 nasce David Jon Gilmour, cantautore e chitarrista inglese e uno dei più influenti e celebri artisti nel… - kcri_roberta : RT @pilloledirock: il 6 marzo 1946 nasce David Jon Gilmour, cantautore e chitarrista inglese e uno dei più influenti e celebri artisti nel… -