, celebre frontman del gruppo rock Foo Fighter, ha fatto una visita a sorpresa a Hope the Mission di ...Lo scorso 28 febbraio, a Los Angeles,ha cucinato per 16 ore consecutive per 450 senzatetto. Il barbecue solidale del frontman dei Foo Fighters si è tenuto presso la missione Hope of the Valley: il piatto principale è stato a ...- Leggenda dentro e fuori dal palco'. Secondo quanto riferisce anche TMZha sostenuto per intero i costi dell'operazione ed è rimasto sveglio tutta la notte, riposando ogni tanto nel ...

Dave Grohl, frontman dei Foo Fighter, prepara pasti per i senzatetto - Luce Luce

Il frontman della band si è presentato nella sede dell'associazione Hope of the Valley Rescue Mission con tutto l'occorrente per affumicare e grigliare la carne e non si è mosso dal barbecue nemmeno q ...