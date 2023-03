Daniele Scardina, l’amico Gilles Rocca si commuove in tv: “Sta iniziando a respirare da solo. Vincerà lui” (Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri pomeriggio Gilles Rocca è stato ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da Noi a Ruota Libera” su RaiUno. L’attore, durante l’intervista, ha voluto aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute dell’amico Daniele Scardina. Il pugile 30enne è stato ricoverato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano dopo essersi sentito male al termine di un allenamento nella palestra di Buccinasco. Un dolore lancinante all’orecchio, poi ad una gamba, e poi la perdita dei sensi. Per questo motivo si è reso necessario un intervento d’urgenza alla testa in conseguenza di un’emorragia cerebrale. “Daniele sta respirando da solo, ma sta combattendo per la vita“, ha dichiarato commosso l’ex concorrente di Ballando con le stelle. E ancora: “Daniele è una persona con un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Ieri pomeriggioè stato ospite di Francesca Fialdini nel programma “Da Noi a Ruota Libera” su RaiUno. L’attore, durante l’intervista, ha voluto aggiornare il pubblico sulle condizioni di salute del. Il pugile 30enne è stato ricoverato d’urgenza all’Humanitas di Rozzano dopo essersi sentito male al termine di un allenamento nella palestra di Buccinasco. Un dolore lancinante all’orecchio, poi ad una gamba, e poi la perdita dei sensi. Per questo motivo si è reso necessario un intervento d’urgenza alla testa in conseguenza di un’emorragia cerebrale. “sta respirando da, ma sta combattendo per la vita“, ha dichiarato commosso l’ex concorrente di Ballando con le stelle. E ancora: “è una persona con un ...

