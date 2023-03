Daniel Harding è il nuovo direttore musicale di Santa Cecilia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatrolafenice : Un breve momento dall’Allegro vivace dell’Ouverture del 'Guglielmo Tell' di Gioachino Rossini. A dirigere la nostra… - giorgiaherself : Benvenuto @djharding! Daniel Harding nuovo direttore musicale di @santa_cecilia ?? - News24_it : Daniel Harding nuovo direttore musicale di Santa Cecilia - iconanews : Daniel Harding nuovo direttore musicale di Santa Cecilia - Radio1Rai : ??Daniel #Harding è il nuovo direttore musicale dell'orchestra e del coro di @santa_cecilia. Entrerà in carica nell'… -

Daniel Harding nuovo direttore musicale di Santa Cecilia - Lazio Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Daniel Harding è il nuovo direttore musicale dell'Orchestra e del Coro di Santa Cecilia. Il maestro britannico, 47 anni, entrerà in carica nell'ottobre 2024 con un contratto qu ...Il maestro, in pole position per la successione di Pappano, oltre a essere un "ragazzo prodigio" della musica ha una passione per il volo e ...