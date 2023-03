Dana Saber spara a zero su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Dana Saber lancia un gossip bomba sul GF VIP 7: il video - tuttopuntotv : Dana Saber lancia un gossip bomba sul GF VIP 7: il video #gfvip #gfvip7 #nikiters #onestiners #donnalisi #gintonic… - LallaBabi70 : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - Lunapallida5 : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - _Julie_JL : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… -

...in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ......in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ......in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ...

Dana lancia uno scoop in diretta e rivela che alcuni vipponi hanno il ... Novella 2000

Nel corso di una diretta su Instagram Dana Saber ha demolito una coppia del Grande Fratello Vip 7. Stiamo parlando di quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Stando a quanto sostiene l’ex ...Dana Saber in una diretta Instagram ha rivelato che alcuni vipponi hanno un cellulare dentro la casa. Ecco tutti i dettagli.