Dana Saber rivela che alcuni vipponi hanno il cellulare (VIDEO)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LallaBabi70 : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - Lunapallida5 : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - _Julie_JL : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - saggioilmatto : Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fr… - Monsterina_Bibi : RT @ADelleNotizie: GF VIP Dana Saber a ruota libera: chi è il più falso, Antonella vera -

...in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ......in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ......in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ...

Dana Saber: Al GF livello molto basso, ho perso tempo. Vincerà ... Fanpage.it

In queste ultime ore Dana Saber, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, è apparsa su Instagram per fare una diretta con tutti suoi follower. Nel corso della chiacchierata sono venuti fuori alcuni ...O internacional brasileiro Dani Alves, detido desde janeiro por uma alegada agressão sexual ocorrida em dezembro, apresentou mais uma versão para provar a inocência. Mas teoria volta a ser posta em ca ...