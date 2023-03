Dana Saber: “Quattro vipponi avevano il cellulare in casa, ecci chi” (Di lunedì 6 marzo 2023) Dana Saber è rimasta nella casa del Grande Fratello Vip poco meno di un mese, ma è riuscita a litigare con tutti, pure con Milena Miconi. Fra offese random e accuse generiche, la modella marocchina più che una concorrente è sembrata un’infiltrata inserita con l’unico scopo di provocare. E riesce a farlo anche ora, a distanza di mesi dalla sua eliminazione. Durante una diretta su Instagram, Dana Saber – che da concorrente eliminata non è mai apparsa nel parterre degli ex vipponi in studio – ha infatti dichiarato di sapere con certezza che ben Quattro vipponi in casa avevano un cellulare. I Quattro incriminati sarebbero: Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena ... Leggi su biccy (Di lunedì 6 marzo 2023)è rimasta nelladel Grande Fratello Vip poco meno di un mese, ma è riuscita a litigare con tutti, pure con Milena Miconi. Fra offese random e accuse generiche, la modella marocchina più che una concorrente è sembrata un’infiltrata inserita con l’unico scopo di provocare. E riesce a farlo anche ora, a distanza di mesi dalla sua eliminazione. Durante una diretta su Instagram,– che da concorrente eliminata non è mai apparsa nel parterre degli exin studio – ha infatti dichiarato di sapere con certezza che beninun. Iincriminati sarebbero: Patrizia Rossetti, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Milena ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Cellulari nella casa del Gf Vip? Risponde Dana Saber - infoitcultura : Dana Saber spara a zero su Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia - __ladyf : Grande Fratello Vip, Dana Saber rivela che in casa ci sarebbero i cellulari - Luv2082000 : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - PaolaTabarrini : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… -