(Di lunedì 6 marzo 2023)ha avuto vita breve al Grande Fratello Vip 7. Entrata come una mina impazzita nel reality show è stata mandata a casa al primo televoto disponibile, dopo liti e discussioni con gran parte degli altri concorrenti. Le uniche persone con cui ha legato sono state Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Attilio Romita. Concorrente outsider, presentata da Soleil Sorge ad Alfonso Signorini, appena uscita dal programma di Canale 5, non ha esitato un istante a dire tutto quello che pensava, senza alcun filtro. Come quando ha accusato il conduttore di proteggere Micol Incorvaia, in quanto padrino del nipotino Gabriele, figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ieri sera, nel suo perfetto stile che abbiamo imparato a conoscere, ha sganciato un’altra. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Segreti e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Dana Saber lancia un gossip bomba sul GF VIP 7: il video #gfvip #gfvip7 #nikiters #onestiners #donnalisi #gintonic… - LallaBabi70 : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - Lunapallida5 : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - _Julie_JL : RT @saggioilmatto: Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fratell… - saggioilmatto : Dana Saber sta sputtanando hanno dei cellulari in casa ??...indovinate chi? Lo sappiamo che ormai non è un grande fr… -

...in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ......in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ......in Casa Luciano Punzo - 32 giorni in Casa Riccardo Fogli - 1 giorno in Casa Charlie Gnocchi - 91 giorni in Casa Luca Salatino - 98 giorni in Casa Patrizia Rossetti - 105 giorni in Casa- ...

Dana lancia uno scoop in diretta e rivela che alcuni vipponi hanno il ... Novella 2000

In queste ultime ore Dana Saber, ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, è apparsa su Instagram per fare una diretta con tutti suoi follower. Nel corso della chiacchierata sono venuti fuori alcuni ...O internacional brasileiro Dani Alves, detido desde janeiro por uma alegada agressão sexual ocorrida em dezembro, apresentou mais uma versão para provar a inocência. Mas teoria volta a ser posta em ca ...