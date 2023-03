Dalmat: «Inter, è la normalità vincere col Lecce! San Siro esigente» (Di lunedì 6 marzo 2023) Dalmat ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Lecce per 2-0. Successo che non esalta più di tanto l’ex giocatore nerazzurro. Le sue parole su Instagram normalità ? Stephane Dalmat analizza il successo di ieri dei nerazzurri: «Siamo contenti per l’Inter, partita bella. Niente di particolare. Quando sei un giocatore dell’Inter è normalità invece contro squadre come il Lecce. In trasferta si fa più fatica perché le squadre vogliono fare bene con i propri tifosi. Ieri una formalità. Spero che vadano avanti così in modo da avere continuità contro lo Spezia e prepararsi bene col Porto, che è la partita più importante. Non mi esaltato per vittorie del genere, mi piace tantissimo quando si vince contro Napoli, Barcellona o Bayern Monaco. Partite come quelle di ieri non ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023)ha commentato la vittoria dell’contro il Lecce per 2-0. Successo che non esalta più di tanto l’ex giocatore nerazzurro. Le sue parole su Instagram? Stephaneanalizza il successo di ieri dei nerazzurri: «Siamo contenti per l’, partita bella. Niente di particolare. Quando sei un giocatore dell’invece contro squadre come il Lecce. In trasferta si fa più fatica perché le squadre vogliono fare bene con i propri tifosi. Ieri una formalità. Spero che vadano avanti così in modo da avere continuità contro lo Spezia e prepararsi bene col Porto, che è la partita più importante. Non mi esaltato per vittorie del genere, mi piace tantissimo quando si vince contro Napoli, Barcellona o Bayern Monaco. Partite come quelle di ieri non ...

