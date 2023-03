Dallera: "Non vedo nel Napoli segnali preoccupanti, gli azzurri contro la Lazio sono stati timidi" (Di lunedì 6 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Daniele Dallera, giornalista, di seguito le sue parole: “Il Napoli contro la Lazio è stato timido e i pochi tiri ed i pochi tentativi segnalano un atteggiamento strano. Strano perchè siamo abituati a ben altro. Non avrei tanti timori rispetto alla sconfitta, poi è chiaro che non seguo il Napoli tutti i giorni, ma non vedo dei segnali preoccupanti e credo che le parole di De Laurentiis siano sagge. Adesso può subentrare lo stato psicologico perchè quando sei vicino al traguardo puoi anche rilassarti, ma sono certo che questo condizionamento Spalletti saprà affrontarlo nel migliore dei modi. E’ preparato, conosce la vittoria e anche la sconfitta e queste situazioni le ha ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Daniele, giornalista, di seguito le sue parole: “Illaè stato timido e i pochi tiri ed i pochi tentativi segnalano un atteggiamento strano. Strano perchè siamo abituati a ben altro. Non avrei tanti timori rispetto alla sconfitta, poi è chiaro che non seguo iltutti i giorni, ma nondeie credo che le parole di De Laurentiis siano sagge. Adesso può subentrare lo stato psicologico perchè quando sei vicino al traguardo puoi anche rilassarti, macerto che questo condizionamento Spalletti saprà affrontarlo nel migliore dei modi. E’ preparato, conosce la vittoria e anche la sconfitta e queste situazioni le ha ...

