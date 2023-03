Dalla cella al green, il pittore del golf che ispira i grandi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il 3 aprile ad Augusta, in Georgia, si aprirà il più importante torneo di golf degli Stati Uniti, il primo dei quattro Major della stagione. Fra le mille storie che alimentano il mito dell'Augusta National, 'una poesia disegnata tra gli alberi', ce n'è una poco conosciuta di riscatto e redenzione che ha avuto per protagonista un giovane afroamericano condannato ingiustamente a 38 anni e mezzo di carcere per omicidio e diventato 'il pittore del golf' per eccellenza. Il suo nome è Valentino Dixon e oggi vive a cinque minuti a piedi dal tempio del golf americano. A lui, cresciuto nel malfamato East Side di Buffalo, nello Stato di New York, questo sport così lontano dal suo ambiente ha restituito la libertà e salvato la vita. "Non avevo mai messo piede su un campo di golf prima di finire in ... Leggi su agi (Di lunedì 6 marzo 2023) AGI - Il 3 aprile ad Augusta, in Georgia, si aprirà il più importante torneo didegli Stati Uniti, il primo dei quattro Major della stagione. Fra le mille storie che alimentano il mito dell'Augusta National, 'una poesia disegnata tra gli alberi', ce n'è una poco conosciuta di riscatto e redenzione che ha avuto per protagonista un giovane afroamericano condannato ingiustamente a 38 anni e mezzo di carcere per omicidio e diventato 'ildel' per eccellenza. Il suo nome è Valentino Dixon e oggi vive a cinque minuti a piedi dal tempio delamericano. A lui, cresciuto nel malfamato East Side di Buffalo, nello Stato di New York, questo sport così lontano dal suo ambiente ha restituito la libertà e salvato la vita. "Non avevo mai messo piede su un campo diprima di finire in ...

