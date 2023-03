Dal Vaticano alla Grecia, frammenti del Partenone tornano a casa (Di lunedì 6 marzo 2023) La geopolitica di Papa Francesco passa anche per la diplomazia dell'arte: nei prossimi giorni partiranno dal Vaticano i frammenti del Partenone, custoditi nei Musei, verso la Grecia. Una restituzione ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 6 marzo 2023) La geopolitica di Papa Francesco passa anche per la diplomazia dell'arte: nei prossimi giorni partiranno daldel, custoditi nei Musei, verso la. Una restituzione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Don_Lazzara : Nella foto: Città del Vaticano, 26 maggio 1955: omaggio dell'Orchestra Filarmonica d'#Israele a #PioXII, in ringraz… - CarloCalenda : Il caso #Orlandi non è solo un caso insoluto e un dramma umano per la famiglia, ma attiene anche alla dignità dello… - opinionistaM : Arrivati a questo punto la finale mandatela in onda dal Vaticano! #GFvip #gfvip7 #GFVIPParty - pave_pave : Benvenuti a #gfvip in diretta dal Vaticano. Le prediche di sto genere in un programma così trash sono veramente assurde - saraventuno : @ottobrerosa Dal Vaticano non è ancora partita la lettera di richiamo per la suora che fa politica? -