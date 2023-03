Dal cattolicesimo radicato alla Garbatella ai migranti Papa Francesco nuovo alleato insospettabile di Meloni (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutti ricordiamo il ritornello, “Sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana…”. Cristiana e cattolica Giorgia lo è sicuramente ma che diventasse addirittura “franceschista” nel senso di seguace di Papa Francesco sicuramente meraviglia. Ma come vedremo, è una meraviglia solo superficiale. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutti ricordiamo il ritornello, “Sono Giorgia, sono una donna, sono cristiana…”. Cristiana e cattolica Giorgia lo è sicuramente ma che diventasse addirittura “franceschista” nel senso di seguace disicuramente meraviglia. Ma come vedremo, è una meraviglia solo superficiale. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Aokaze87 : @flavio10701 @boni_castellane @GuidoCrosetto esattamente come il primo voto ecclesiastico nei confronti del Papa, i… - alberto_padoan : @stilk1966 @Libero_official la scuola non è mai stata apolitica. Al liceo ho studiato storia sul DeRosa che era cat… - vittorioiii08 : @amanda98735991 grazie a questi ebrei e il Papa Francesco dal cattolicesimo si è passati al frociantesimo... - Siciliano741 : @DipRoss @stebaraz @lageloni Non c'è nulla di più lontano dal cattolicesimo della DC e dei suoi derivati. - VincenzaSMF : @HubertBrowns @a_meluzzi @cinzia49227255 Dio ,liberaci dal male, Dio Il guidatore del cattolicesimo ,sta di spalle ,e muto. -