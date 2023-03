Dal cattolicesimo ai migranti | Papa Francesco nuovo alleato della premier Meloni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amanda98735991 : RT @vittorioiii08: @amanda98735991 grazie a questi ebrei e il Papa Francesco dal cattolicesimo si è passati al frociantesimo... - Aokaze87 : @flavio10701 @boni_castellane @GuidoCrosetto esattamente come il primo voto ecclesiastico nei confronti del Papa, i… - alberto_padoan : @stilk1966 @Libero_official la scuola non è mai stata apolitica. Al liceo ho studiato storia sul DeRosa che era cat… - vittorioiii08 : @amanda98735991 grazie a questi ebrei e il Papa Francesco dal cattolicesimo si è passati al frociantesimo... - Siciliano741 : @DipRoss @stebaraz @lageloni Non c'è nulla di più lontano dal cattolicesimo della DC e dei suoi derivati. -

In Italia ile il comunismo hanno portato invidia. Tu non puoi avere successo, se ce ... Quando devo riceverequestore di Napoli che abbiamo daspato per droga, per pistola carica, per ...In Italia ile il comunismo hanno portato invidia. Tu non puoi avere successo, se ce ... Quando devo riceverequestore di Napoli che abbiamo daspato per droga, per pistola carica, per ...... ripresoprofeta Isaia: "Allarga lo spazio della tua tenda". Ma c'è anche un'altra particolarità inquietante, nelafricano. Ed è il suo essere segnato dalle contrapposizioni tribali.

Dai migranti alla religione, Papa Francesco è l'insospettato alleato ... Affaritaliani.it

È stato lanciato da poco il sito Prega.org, che offre la possibilità di chattare con i santi, in una chat basata sulla celebre Chat GPT ...Le parole dell’Angelus dal Papa sono le stesse che pronuncia la Meloni a da Palazzo Chigi, solo qualche chilometro più in là. Analisi ...