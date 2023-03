Dal 7 al 9 marzo l’OFF/OFF Theatre di Roma ospita “No wags. Il calcio non è uno sport per signorine” (Di lunedì 6 marzo 2023) foto di Luigi CeratiRoma – Da martedì 7 a giovedì 9 marzo l’OFF/OFF Theatre accoglie lo spettacolo “No wags – Il calcio non è uno sport per signorine”, con le attrici (e player) Cristina Chinaglia, Giada Lorusso, Roberta Pompili, special guest Miriam Galanti e con il coach Piji Siciliani in regia. Un testo ironico, un racconto leggero tra pensieri e risate ma denso di significato, per raccontare cent’anni di sessismo e di emancipazione femminile nello sport più maschilista di tutti gli sport: il calcio. I progressi del nostro tempo in fatto di parità di genere, pur non essendo neanche lontanamente sufficienti, sono senza dubbio considerevoli in vari campi dello scibile umano lungo gli ultimi 50 anni. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 6 marzo 2023) foto di Luigi Cerati– Da martedì 7 a giovedì 9/OFFaccoglie lo spettacolo “No– Ilnon è unoper”, con le attrici (e player) Cristina Chinaglia, Giada Lorusso, Roberta Pompili, special guest Miriam Galanti e con il coach Piji Siciliani in regia. Un testo ironico, un racconto leggero tra pensieri e risate ma denso di significato, per raccontare cent’anni di sessismo e di emancipazione femminile nellopiù maschilista di tutti gli: il. I progressi del nostro tempo in fatto di parità di genere, pur non essendo neanche lontanamente sufficienti, sono senza dubbio considerevoli in vari campi dello scibile umano lungo gli ultimi 50 anni. ...

