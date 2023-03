Dal 10 marzo sarà disponibile in rotazione radiofonica “SUPERCAR”, il nuovo singolo di ISMAELE (Di lunedì 6 marzo 2023) “SUPERCAR” è un brano autobiografico, una ballad emotional che racconta la storia di una grande amicizia, così forte da vincere la malattia. La canzone è scritta da ISMAELE Tagliafico e Marco Canigiula, prodotta da Canzoni Inedite per Navaho Music e mixata da Alessandro Orlandi. Spiega l’artista a proposito del brano: “Racconto i momenti di quando, al mio amico, era stata diagnosticata una malattia molto grave: dal ricovero in ospedale, ai sogni di guarigione, alla promessa, mantenuta, di acquistare una SUPERCAR appena dimesso dalla clinica. Questo brano racconta di come, attraverso la FEDE in DIO e L’ AMICIZIA, si possono superare ostacoli insormontabili e realizzare i propri sogni”. Il videoclip di “SUPERCAR” per la regia di Francesco Bocchieri è ispirato alla vera storia di un’amicizia che resiste anche ai periodi ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) “” è un brano autobiografico, una ballad emotional che racconta la storia di una grande amicizia, così forte da vincere la malattia. La canzone è scritta daTagliafico e Marco Canigiula, prodotta da Canzoni Inedite per Navaho Music e mixata da Alessandro Orlandi. Spiega l’artista a proposito del brano: “Racconto i momenti di quando, al mio amico, era stata diagnosticata una malattia molto grave: dal ricovero in ospedale, ai sogni di guarigione, alla promessa, mantenuta, di acquistare unaappena dimesso dalla clinica. Questo brano racconta di come, attraverso la FEDE in DIO e L’ AMICIZIA, si possono superare ostacoli insormontabili e realizzare i propri sogni”. Il videoclip di “” per la regia di Francesco Bocchieri è ispirato alla vera storia di un’amicizia che resiste anche ai periodi ...

