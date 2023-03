Da stasera 'Il commissario Ricciardi 2'. E inizia la stagione dell'amore - Magazine (Di lunedì 6 marzo 2023) Su Raiuno la seconda stagione della serie con Lino Guanciale. 'È un personaggio con un'emotività trattenuta. Ma c'è ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Su Raiuno la secondaa serie con Lino Guanciale. 'È un personaggio con un'emotività trattenuta. Ma c'è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeAbiuso : Mi raccomando stasera vedetevi il commissario Ricciardi. Da non perdere ha detto Guanciale al #Tg1. - luciferasi_ : Oggi non è un lunedì di merda perché stasera finalmente inizia il commissario ricciardi 2 ???? - SilvSottile : Da stasera su #Rai1 #ilcommissarioricciardi2 #ilcommissarioricciardi con #LinoGuanciale: - NoiNotizie : “Il commissario Ricciardi”, girato anche a #Taranto: da stasera la seconda serie @RaiUno - Giampier601 : RT @Franco32656300: Ma #Salvini chi? Quello che non sa leggere e capire la pagella di quinta elementare della figlia? Ponte sullo Stretto,… -