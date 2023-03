Da Rocky a Creed III: tutti i film della saga dal peggiore al migliore (Di lunedì 6 marzo 2023) Creed III, al cinema dal 2 marzo, è il nono episodio di quella saga di Rocky che, trovando un nuovo protagonista, ha trovato una nuova giovinezza, diventando una delle più longeve della storia del cinema (è andata in scena dal 1976 al 2023). Vediamo quali sono stati i migliori film. Creed III, il terzo film che racconta la storia di Adonis Creed, il figlio di Apollo Creed, è in fondo il nono episodio di quella saga di Rocky che, trovando un nuovo protagonista, ha trovato una nuova giovinezza, diventando una delle più longeve della storia del cinema (è andata in scena dal 1976 al 2023 e potrebbe continuare). Iniziata negli anni Settanta, arrivata al suo apice negli anni Ottanta e ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 6 marzo 2023)III, al cinema dal 2 marzo, è il nono episodio di quelladiche, trovando un nuovo protagonista, ha trovato una nuova giovinezza, diventando una delle più longevestoria del cinema (è andata in scena dal 1976 al 2023). Vediamo quali sono stati i miglioriIII, il terzoche racconta la storia di Adonis, il figlio di Apollo, è in fondo il nono episodio di quelladiche, trovando un nuovo protagonista, ha trovato una nuova giovinezza, diventando una delle più longevestoria del cinema (è andata in scena dal 1976 al 2023 e potrebbe continuare). Iniziata negli anni Settanta, arrivata al suo apice negli anni Ottanta e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheSpaceCinema : È ora di far uscire gli occhi della tigre. Creed III è in sala e noi ripercorriamo con @Giorgio_Viaro la straordina… - RigottiEnrico : Fare un altro round quando pensi di non farcela, è una cosa che può cambiare tutta la tua vita #motivazione #rocky… - RigottiEnrico : Fare un altro round quando pensi di non farcela, è una cosa che può cambiare tutta la tua vita #motivazione #rocky… - sognidicinema : Creed III - Recensione dell'ultimo film della saga. L'assenza di Rocky si sarà fatta sentire? #Creed3 #CreedIII… - TheGamesMachine : Ecco, nella #recensione, cosa pensiamo di #CreedIII, nuovo capitolo della serie spin-off di #Rocky. Senza Rocky.… -