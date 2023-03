Da mercoledì 8 marzo puntata speciale di Storie di Musica, Alberto Salerno incontra Andy dei Bluvertigo per parlare di David Bowie (Di lunedì 6 marzo 2023) La nuova puntata di Storie di Musica online dall’8 marzo è la seconda parte dello speciale su David Bowie, con la partecipazione di Andrea Fumagalli, ovvero Andy dei Bluvertigo. In questa seconda parte – grazie alla passione di Andy, nata dal fascino e dall’inquietudine che l’artista gli ha trasmesso sin da ragazzo – si racconterà della vita di questo grande artista, ripartendo dall’album successivo a “Young Americans”, ovvero “Station to Station”, anticipato dal singolo “Golden Years” e uscito nel gennaio del 1976. In questa fase della sua Musica, Bowie crea il personaggio del “Sottile Duca Bianco”, dando inizio al periodo berlinese e la trilogia di dischi – appunto “berlinesi” – ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 6 marzo 2023) La nuovadidionline dall’8è la seconda parte dellosu, con la partecipazione di Andrea Fumagalli, ovverodei. In questa seconda parte – grazie alla passione di, nata dal fascino e dall’inquietudine che l’artista gli ha trasmesso sin da ragazzo – si racconterà della vita di questo grande artista, ripartendo dall’album successivo a “Young Americans”, ovvero “Station to Station”, anticipato dal singolo “Golden Years” e uscito nel gennaio del 1976. In questa fase della suacrea il personaggio del “Sottile Duca Bianco”, dando inizio al periodo berlinese e la trilogia di dischi – appunto “berlinesi” – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UffiziGalleries : Mercoledì #8marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, ingresso gratuito per tutte le donne!… - Rinaldi_euro : Mercoledì 8 marzo alle ore 16.00 a Bruxelles si svolgerà il Convegno “GUERRA DEL GAS: ATTO II”. Sarà possibile segu… - ComuneMI : ??Mercoledì 8 marzo partono i lavori notturni di manutenzione del cavalcavia di via Porto Corsini ai confini di… - baeli70 : RT @PauBellissima: Mercoledì 15 Marzo alle ore 15:00 l'intervista di Radio Italia a @LauraPausini presenterà il nuovo singolo 'UN BUON INIZ… - PlayBasket : #BasketVeneto #BasketSpresianoSDDaRL: Tutte le partite di mercoledi 08 marzo -