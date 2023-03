Cyberbullismo e linguaggi d’odio | firmato protocollo tra Co re com e Salernitana

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ statooggi, presso la sala Nassirya del Consiglio regionale della Campania, alla presenza del presidente del Consiglio Regionale, on. Gennaro Oliviero, del presidente del Comitato Co.re.com Campania, dott.ssa Carola Barbato e dell’amministratore delegato dell’U. S.1919, dottor Maurizio Milan, und’intesa, della durata di tre anni, per promuovere iniziative formative/educative indirizzate ai minori, finalizzate alla prevenzione del cyber bullismo e dei pericoli del web, per la diffusione della navigazione sicura, del rispetto della cultura della legalità e contro ogni tipo di violenza e di odio. L’obiettivo delè quello di promuovere iniziative di sensibilizzazione sui temi dell’educazione ai media, rivolte in particolare agli adulti (dirigenti ...