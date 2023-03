Cutro o non Cutro. “Ma ora scelte concrete”

(Di lunedì 6 marzo 2023) Mattarella chiede che il cordoglio si trasformi subito in soluzioni operative. Il Consiglio dei ministri giovedì in Calabria. Ma Piantedosi ha un vertice a Bruxelles: “Rientra prima, o lo faremo senza di lui”

... ha annunciato che il prossimo Consiglio dei ministri si terrà proprio a, nel Crotonese, dove ... Condivido le parole del Santo Padre e lavoro,da oggi, per metterle in pratica e salvare vite". ..."Quella diè una tragedia cheavremmo mai voluto vedere, a poche decine di metri dalla costa italiana. La Gdf e la Guardia Costiera hanno sempre fatto sempre di tutto per salvare vite umane: è grave ......vuole processare Matteo Salvini e Matteo Piantedosi per il tragico naufragio di migranti a, ... soprattutto in un mare che ha costretto due navi militari a tornare indietro,può che essere in ...

A una settimana dalla tragedia di Cutro la premier ancora non si è recata nei luoghi della tragedia. L’unico del governo che l’ha fatto è stato Matteo Piantedosi, in una visita disastrosa dal punto di ...«A non molta distanza da qui, sulle coste di Calabria, giorni fa si è verificato un evento tragico che ha, come tutti ben sappiamo, coinvolto la commozione interamente del nostro ...