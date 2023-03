Cutro | la prossima settimana l' incidente probatorio Procura di Roma apre indagine

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Cutro, 'incidente probatorio la prossima settimana: voci dalla procura - FrancoScarsell2 : Dopo il naufragio dei migranti,il Cdm è stato convocato a Cutro nel pomeriggio di giovedì 9 marzo.Così una nota si… - ilregginoit : Naufragio migranti a Cutro, l'incidente probatorio forse la prossima settimana - VincenzoIanno16 : RT @Agenzia_Ansa: Si terrà forse la prossima settimana l'incidente probatorio sul naufragio di Cutro che ha provocato 70 vittime e un numer… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Si terrà forse la prossima settimana l'incidente probatorio sul naufragio di Cutro che ha provocato 70 vittime e un numer… -

- Prosegue il lavoro dei magistrati della procura di Crotone che oggi firmeranno la delega ai carabinieri per acquisire comunicazioni e relazioni di Guardia Costiera e Guardia di Finanza in merito su ......tragedia diha commosso l'Italia'. Ue: 'Altre tragedie se non affrontiamo le cause'. La procura di Roma apre un'indagine dopo esposto dei parlamentari. Incidente probatorio forse la...Potrebbe svolgersi invece lasettimana l'incidente probatorio chiesto dalla Procura di ... come atto dovuto, un fascicolo di indagine sul naufragio didopo un esposto presentato dai ...

Cutro, "incidente probatorio la prossima settimana: voci dalla procura Liberoquotidiano.it

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Il Consiglio dei ministri è ...La risposta di Giorgia Meloni alle critiche per non essersi recata sul luogo della strage. Sarà giovedì a Cutro il prossimo Consiglio dei ministri. Sono 71 al momento le vittime del naufragio di un ...