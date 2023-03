Cutro | identificato il bimbo di 5 anni Analisi dell’Interpol sul cellulare di uno scafista

(Di lunedì 6 marzo 2023) È statoildi 5e mezzo, proveniente dall’Afghanistan, ultima vittima del naufragio di domenica scorsa ae il cui corpicino, denominato inizialmente con il codice KR70, Krotone 70, è stato restituito ieri pomeriggio dal mare. Nel naufragio di fronte alle coste di, come apprende l’Adnkronos, sono morti il papà, la mamma e due fratellini. Uno di un anno mezzo, mentre il terzo fratellino è ancora disperso. A riconoscere ildi 5e mezzo sono stati gli zii arrivati dalla Germania. Nel Cara di Capo Rizzuto ci sono altre mamme e altri papà che hanno perso i figli. Non ci sono genitori vivi con figli o dispersi. Ci sono due padri che cercano i propri figli. Sono sedici i bambini morti finora nel naufragio di ...

...Il buon senso suggerirebbe di seguire da vicino e controllare un qualsiasi natante non...all'immenso dolore collettivo che condividiamo per questo immane naufragio jonico di. Ad ...Il terribile naufragio di Steccato di, nel crotonese, il cui bilancio provvisorio recita, ad oggi, 70 vittime, continua a tenere ...non poteva poteva perdersi un'occasione simile) ha...... ha aggiunto: 'Guardi io ho valutato qualcosa di più e cioè di celebrare il prossimo Cdm a... noi abbiamoalmeno 34 incidenti, tra cui violenti respingimenti e incendi nella ...

Potrebbe svolgersi in settimana l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Crotone al gip per raccogliere le testimonianze dei superstiti del naufragio ...Si tratta di un bambino di 5 anni e mezzo proveniente dall'Afghanistan. In mare sono morti il papà, la mamma e due fratellini, uno dei quali ancora disperso ...