Cutro, Foti smaschera l'ipocrisia della sinistra: "Migranti lasciati per anni in balia dei trafficanti" (Di lunedì 6 marzo 2023) Riprendere in mano la gestione dei flussi migratori, contrastando l'osceno «mercante in fiera» dei trafficanti con i corridoi umanitari e i corsi di formazione nei Paesi di partenza. Il capogruppo di FdI alla Camera, Tommaso Foti, torna sulla necessità di politiche strutturali e di ampio respiro per evitare tragedie come il naufragio di Migranti di Cutro. Un evento che genera «emozione e senso di impotenza» e che, purtroppo, «non è un episodio». «Negli ultimi dieci anni nel Mediterraneo sono morte 25mila persone», ha ricordato l'esponente di FdI, avvertendo che «lasciare tutto in balia delle carrette del mare, che diventano taxi della morte, è un sistema che non funziona, che va bloccato». Foti: «Il Cdm a Cutro è il contrario ...

