Cucchi: «Inter batte Lecce e conferma 2º posto. La lotta Champions…» (Di lunedì 6 marzo 2023) Riccardo Cucchi ha parlato anche dell’Inter di Simone Inzaghi, vincente ieri contro il Lecce nel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. SECONDO posto – Queste le parole su Facebook da parte di Riccardo Cucchi sulle squadre in lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League dopo la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. “L’ Inter batte il Lecce senza affanni e conferma il suo secondo posto con due lunghezze di vantaggio sulla Lazio che si insedia al terzo. La lotta Champions rimane apertissima. La Roma supera la Juventus facendo meno dei bianconeri ma anche sbagliando meno degli avversari che hanno colpito ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023) Riccardoha parlato anche dell’di Simone Inzaghi, vincente ieri contro ilnel match valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. SECONDO– Queste le parole su Facebook da parte di Riccardosulle squadre inper unnella prossima edizione della Champions League dopo la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. “L’ilsenza affanni eil suo secondocon due lunghezze di vantaggio sulla Lazio che si insedia al terzo. LaChampions rimane apertissima. La Roma supera la Juventus facendo meno dei bianconeri ma anche sbagliando meno degli avversari che hanno colpito ...

