Cuadrado | che ti succede? Anni fa questo non sarebbe mai successo

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 6 marzo 2023)è alle prese con un periodo non facile. Il suo ottimo ingresso contro il Nantes purtroppo per lui non lo rende esente da critiche. Juanè sempre stato uno dei prediletti di Allegri. Di fatti il giocatore che ha reso il toscano un campione di duttilità è proprio lui. La sua capacità di riadattare giocatori apparentemente “statici” a un ruolo del tutto innovativo è emersa proprio così. La PresseIl giocatore colombiano è sempre stato in grado di ricoprire vari ruoli. Ma in precedenza nessun allenatore era mai stato così tanto in grado di valorizzarlo. Per fortuna è arrivato Allegri, che grazie alla sua intuizione lo ha totalmente trasformato. Oggi il Panita è un giocatore totalmente ritrovato. Anche all’età di 34riesce a fare delle sgroppate degne della migliore gamba in circolazione. In tal senso i giocatori più ...