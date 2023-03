Csel: "Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato certificazioni delle perdite gettito a causa del Covid" (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scatta la Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato in tempo le certificazioni che attestano l'entità delle perdite di gettito subite a causa della pandemia. A dispetto delle pesantissime sanzioni previste in caso di ritardo, sono 152 gli enti locali che non hanno ancora provveduto a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato le certificazioni finalizzate a monitorare se i fondi compensativi assegnati dallo Stato attraverso il cosiddetto 'Fondone' erano congrui rispetto alle effettive necessità dei Comuni coinvolti. In 109 casi i ritardi sono riferiti al 2020, e la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 6 marzo 2023) Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scatta laper gliche nonin tempo leche attestano l'tàdisubite adella pandemia. A dispettopesantissime sanzioni previste in caso di ritardo, sono 152 gliche nonancora provveduto a trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato lefinalizzate a monitorare se i fondi compensativi assegnati dallo Stato attraverso il cosiddetto 'Fondone' erano congrui rispetto alle effettive necessità dei Comuni coinvolti. In 109 casi i ritardi sono riferiti al 2020, e la ...

