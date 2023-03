Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Csel: 'Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato certificazioni delle perdite gettito a causa del Covid'… - TV7Benevento : Csel: 'Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato certificazioni delle perdite gettito a causa del Covid'… - News24_it : Csel: 'Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato certificazioni delle perdite gettito a causa del Covid' - ledicoladelsud : Csel: “Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato certificazioni delle perdite gettito a causa del Covid” - fisco24_info : Csel: 'Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato certificazioni delle perdite gettito a causa del Covid':… -

Roma, 5 mar. " Scatta laper gli enti locali che non hanno inviato in tempo le certificazioni che attestano l'... A rivelarlo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, ...Roma, 5 mar. " Scatta laper gli enti locali che non hanno inviato in tempo le certificazioni che attestano l'... A rivelarlo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, ...Roma, 5 mar. - Scatta laper gli enti locali che non hanno inviato in tempo le certificazioni che attestano l'... A rivelarlo un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali (), per Adnkronos, ...

Csel: "Sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato ... Adnkronos

Roma, 5 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Scatta la sanatoria per gli enti locali che non hanno inviato in tempo le certificazioni che attestano ...