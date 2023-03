Crytical si racconta a Zon it

Leggi su zon

(Di lunedì 6 marzo 2023) Francesco Paone, in arte, dopo la partecipazione ad Amici 21 e la pubblicazione dei brani “L’Alba” e “Sarà il Vento che Fa Male”, torna con un progetto musicale davvero interessante: il rapper abbruzzese, infatti, il 3 marzo 2023 ha pubblicato il suo primo album “Solo Francesco”. Scopriamo, insieme, tantissime sfumature della sua persona e della sua anima tramite un’intervista esclusiva di Zon.it organizzata e curata da Filomena Volpe. INTERVISTA ESCLUSIVA ACiao Francesco, buon pomeriggio! Come stai? « Tutto bene, tutto bene! Grazie per l’invito! » Venerdì 3 marzo uscirà il tuo primo album “Solo Francesco”. Che cosa rappresenta, per te, questo traguardo? « Come ho comunicato via social, è come se stessi partorendo un figlio perché comunque è qualcosa che sento da dentro e, di conseguenza, è come un macigno che ...