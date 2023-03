Cruciani sbotta con la sinistra e difende il governo: “Trattati come volgari assassini” (Di lunedì 6 marzo 2023) Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara, figura tra gli ospiti dell'edizione del 6 marzo di Quarta Repubblica, il programma televisivo del lunedì sera di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione. Cruciani affronta come primo argomento la manifestazione antifascista che si è svolta sabato scorso a Firenze ed ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S) e Maurizio Landini (Cgil): “La manifestazione di Firenze è stata un'operazione di sciacallaggio politico su un fatto di cronaca. Abbiamo visto un corteo pieno di odio nei confronti di un governo definito fascista e la violenza reale degli anarchici a Torino. Abbiamo un pericolo inesistente come quello del fascismo e dall'altra un pericolo esistente”. Cruciani si concede ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 marzo 2023) Giuseppe, conduttore radiofonico de La Zanzara, figura tra gli ospiti dell'edizione del 6 marzo di Quarta Repubblica, il programma televisivo del lunedì sera di Rete4 che vede Nicola Porro alla conduzione.affrontaprimo argomento la manifestazione antifascista che si è svolta sabato scorso a Firenze ed ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Elly Schlein (Pd), Giuseppe Conte (M5S) e Maurizio Landini (Cgil): “La manifestazione di Firenze è stata un'operazione di sciacallaggio politico su un fatto di cronaca. Abbiamo visto un corteo pieno di odio nei confronti di undefinito fascista e la violenza reale degli anarchici a Torino. Abbiamo un pericolo inesistentequello del fascismo e dall'altra un pericolo esistente”.si concede ...

