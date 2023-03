Criscitiello: «Inzaghi-Inter, foglio di via preparato! Samaden? Due ipotesi» (Di lunedì 6 marzo 2023) Criscitiello ritiene già scritta la storia di Inzaghi all’Inter, a fine anno il club gli darà il benservito. Ma ad oggi non ci sono le alternative. Poi si concentra sul futuro di Samaden. Così nel suo editoriale su Sportitalia.com ESONERO ? Secondo Criscitiello, Inzaghi ha ormai scritto il suo destino: «In estate ci sarà una rivoluzione tra gli allenatori di serie A. È presto per parlarne ma ci portiamo avanti. L’Inter sta preparando il piattino a Simone Inzaghi e questo è chiaro. I comunicati della curva, gli articoli su certi giornali. Insomma, a Simone hanno preparato il foglio di via. Le alternative non ci sono ancora. Dal profilo straniero al sogno De Zerbi. Prima, però, bisognerà fare chiarezza tra proprietà e società. ... Leggi su inter-news (Di lunedì 6 marzo 2023)ritiene già scritta la storia diall’, a fine anno il club gli darà il benservito. Ma ad oggi non ci sono le alternative. Poi si concentra sul futuro di. Così nel suo editoriale su Sportitalia.com ESONERO ? Secondoha ormai scritto il suo destino: «In estate ci sarà una rivoluzione tra gli allenatori di serie A. È presto per parlarne ma ci portiamo avanti. L’sta preparando il piattino a Simonee questo è chiaro. I comunicati della curva, gli articoli su certi giornali. Insomma, a Simone hanno preparato ildi via. Le alternative non ci sono ancora. Dal profilo straniero al sogno De Zerbi. Prima, però, bisognerà fare chiarezza tra proprietà e società. ...

