Criminalità negli USA: i dem sono troppo "soft" contro il crimine? (Di lunedì 6 marzo 2023) Il sindaco di New York City Eric Adams ha affermato che il partito democratico si deve concentrare per trovare soluzioni per riportare la sicurezza nella città. L'aumento della Criminalità nelle grandi città USA e l'atteggiamento troppo "soft" dei democratici hanno causato la sconfitta del sindaco di Chicago Lori Lightfoot. La disfatta di Lightfoot a Chicago

