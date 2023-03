(Di lunedì 6 marzo 2023) Quella di ieri è stata una puntata didifficile per, che sono statidurante la gara di inediti.(che ha anche avuto una crisi) ha cantato ‘Passo dopo Passo’, che però non è piaciuta a Charlie Rapino: “Guarda,un po’ di, senza offesa. Nel senso che questo è un pezzo, il classico pezzo che sul mio tavolo arriva tutti i giorni. Direi che è un già sentito e risentito. Cose così io le sento troppe volte, non molte, ma troppe“. Rudy Zerbi si è subito detto d’accordo con il produttore discografico: “Questo è un pezzo che non ha un senso, senza capo né coda. Sì è un pezzo che senti fuori dalle sale prove dei ragazzini quando provano se le chitarre sono accordate. Gli inediti sono molto importanti per il vostro ...

...Angelina con 'Ti chiedo scusa' econ 'Australia', dedicata alla ballerina Isobel. Wax presenta 'Grazie', mentre Piccolo G. 'E' normale' e Aaron con 'Mi prenderò cura di te'. L'ultimo è...E dunque chi non andrà al Serale sono Paky, Mezkal,e Benedetta . Quest'ultima però ha ...Mattia Zenzola Alessio Cavaliere Piccolo G (Giovanni Rinaldi) Ramon Agnelli Samu (Samuele Segreto)...AMICI 22, CLASSIFICA GARA CANTO WaxAaron Federica NDG Piccolo G MezkalAngelina ha vinto la gara di inediti. Oltre al suo, verranno anche prodotti i nuovi brani di Wax e Aaron .

Cricca e Niveo stroncati ad Amici: "Provo imbarazzo" Biccy

