Cremonese, il prossimo diesse potrebbe arrivare dall'Inter (Di lunedì 6 marzo 2023) La Cremonese nella prossima stagione potrebbe avere un nuovo direttore sportivo e i grigiorossi starebbero guardando in casa Inter. Secondo quanto riportato da Sportitalia, potrebbe essere Samaden a prendere il posto di Ds visto che dovrebbe dire addio all'Inter e al ruolo di responsabile del vivaio nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

